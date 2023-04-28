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Теннис

Мадрид. Тим вышел во второй круг и встретится с Циципасом, Чжан Чжичжэнь впервые выиграл матч в основной сетке «Мастерса»

2023-04/1682604036_thiem.jpg|—>Мадрид. Тим вышел во второй круг и встретится с Циципасом, Чжан Чжичжэнь впервые выиграл матч в основной сетке "Мастерса"

Источник: btu.org.ua

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