Теннис
Молчанов вышел в финале турнира в Риме
Украинец сразится за победу в турнире Сегодня 22:42 176 0 #Молчанов
Источник — Чемпион.
Украинец Денис Молчанов в дуэте с казахом Андреем Голубевым вышел в финал турнира АТР серии Challenger в Риме.
Полуфинальную стадию парного разряда Голубев и Молчанов прошли без борьбы — лидеры «посева» французы Садио Думбия и Фабьен Ребуль снялись к матчу.
В финале соревнований казахстанско-украинская пара встретится с посеянными под 2-м номером колумбийцем Николасом Барриентосой и португальцем Франсишкой Кабралой.
Roma Garden Open — ATP Challenger Tour 75 Рим, Италия Грунт Призовой фонд — €73,000 1/2 финала, 28 апреля
Денис Молчанов/Андрей Голубев — Садио Думбия/Фабьен Ребуль &7:6(5), 6:0
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