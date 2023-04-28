Молчанов вышел в финале турнира в Риме

Украинец сразится за победу в турнире 176 #Молчанов

Источник — Чемпион.

Украинец Денис Молчанов в дуэте с казахом Андреем Голубевым вышел в финал турнира АТР серии Challenger в Риме.

Полуфинальную стадию парного разряда Голубев и Молчанов прошли без борьбы — лидеры «посева» французы Садио Думбия и Фабьен Ребуль снялись к матчу.

В финале соревнований казахстанско-украинская пара встретится с посеянными под 2-м номером колумбийцем Николасом Барриентосой и португальцем Франсишкой Кабралой.

Roma Garden Open — ATP Challenger Tour 75 Рим, Италия Грунт Призовой фонд — €73,000 1/2 финала, 28 апреля

Денис Молчанов/Андрей Голубев — Садио Думбия/Фабьен Ребуль &7:6(5), 6:0

Ранее Цуренко обыграла Тайхманн во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.