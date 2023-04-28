Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 28 апреля

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Мадрид. Тим вышел во второй круг и встретится с Циципасом, Чжан Чжичжэнь впервые выиграл матч в основной сетке «Мастерса»
2023-04/1682604036_thiem.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Гарсия сыграет с Шериф в третьем круге, Линетт одержала дебютную победу на турнире
2023-04/1682622460_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Камила Осорио – Марта Костюк: обзор матча
Обзор матча Камила Осорио — Марта Костюк Вчера 21:55 248 0 Фото — gettyimages...
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Мадрид. Итальянец из топ-200 победил Энди Маррея и впервые выиграл матч на «Мастерсе»
2023-04/1682628122_vavassori.jpeg|—> Источник: btu.org.ua