Ига Швёнтек: «В центре внимания должна быть помощь украинским игрокам, а не то, что происходит с россиянами и белорусами»

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— В начале войны, возможно, нужно было принимать решения, которые помогли бы остановить вторжение России. Мы спортсмены и не имеем прямого влияния на то, что происходит в Украине, но в то же время мы — публичные люди и должны подавать пример. Я считаю, что все должны сказать, что мы против войны, вот что действительно важно. То, что происходит в Украине — неправильно.

В принятии совместных решений много хаоса, потому что вовлечено много организаций — ATP, WTA, ITF и Grand Slam, которые принимают свои собственные решения, что делает все более запутанным. Понятно, что цель различных федераций — создать хорошую атмосферу в раздевалке. В центре внимания должна быть помощь украинским игрокам, а не то, что происходит с россиянами и белорусами.

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