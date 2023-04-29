Мадрид. Киченок и Циммерман проиграли в первом круге на решающем тай-брейке

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Мадрид. Костюк и Русе победили в первом круге, отыграв матчбол
2023-04/1682672342_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Молчанов вышел в финале турнира в Риме
Украинец сразится за победу в турнире Сегодня 22:42 176 0 #Молчанов Источник — Чемпион....
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Цуренко обыграла Тайхманн во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде
Украинка вышла в 1/16 финала Сегодня 20:40 229 1 Фото — gettyimages #Леся Цуренко...
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Снегирь проиграла в четвертьфинале турнира ITF во Франции
Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира Сегодня 16:13 204 0 Фото — gettyimages...