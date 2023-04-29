Мадрид. Лайович обыграл девятую ракетку мира и одержал седьмую победу подряд, Тиафо и Фритц вышли в третий круг

Больше в Теннис
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Рим. Молчанов и Голубев проиграли вторым сеяным в финальном матче
2023-04/1682749173_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ига Швёнтек: «В центре внимания должна быть помощь украинским игрокам, а не то, что происходит с россиянами и белорусами»
2023-04/1682747378_swiatek.jpeg|—>— В начале войны, возможно, нужно было принимать решения, которые помогли бы остановить вторжение...
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Мадрид. Руне выиграл второй матч подряд, отыграв матчбол, Хуркач и Зверев одержали победы в трех сетах
2023-04/1682744840_rune.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Итальянец из второй сотни обыграл четвертую ракетку мира, Музетти и Вавринка проиграли во втором круге
2023-04/1682706774_arnaldi.jpeg|—> Источник: btu.org.ua