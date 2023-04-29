Мадрид. Руне выиграл второй матч подряд, отыграв матчбол, Хуркач и Зверев одержали победы в трех сетах

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Мадрид. Итальянец из второй сотни обыграл четвертую ракетку мира, Музетти и Вавринка проиграли во втором круге
2023-04/1682706774_arnaldi.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Киченок и Циммерман проиграли в первом круге на решающем тай-брейке
2023-04/1682712202_wta-4.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Костюк и Русе победили в первом круге, отыграв матчбол
2023-04/1682672342_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Молчанов вышел в финале турнира в Риме
Украинец сразится за победу в турнире Сегодня 22:42 176 0 #Молчанов Источник — Чемпион....