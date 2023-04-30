Корашвили вернется в теннис после трансплантации костного мозга

В 2020 году ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом 404 #Александра Корашвили

Украинская теннисистка Александра Корашвили совершит возвращение в профессиональный теннис после тяжелой болезни.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

В мае 2020 года ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Для лечения болезни пришлось сделать операцию по трансплантации костного мозга.

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В своем первом по возвращении матча Корашвили сыграет с грузинкой Анамарией Курцикашвили в рамках квалификации ITF W40 в Тбилиси.

В последний раз Александра принимала участие в официальном матче еще в 2015 году.

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