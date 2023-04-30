Теннис
Корашвили вернется в теннис после трансплантации костного мозга
В 2020 году ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом Сегодня 09:53 404 0 #Александра Корашвили
Украинская теннисистка Александра Корашвили совершит возвращение в профессиональный теннис после тяжелой болезни.
Об этом сообщает Большой теннис Украины.
В мае 2020 года ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Для лечения болезни пришлось сделать операцию по трансплантации костного мозга.
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В своем первом по возвращении матча Корашвили сыграет с грузинкой Анамарией Курцикашвили в рамках квалификации ITF W40 в Тбилиси.
В последний раз Александра принимала участие в официальном матче еще в 2015 году.
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