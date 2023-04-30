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Теннис

Мадрид. Циципас на решающем тай-брейке победил Тима, теннисист из Китая впервые сыграет в третьем круге «Мастерса» на грунте

2023-04/1682801560_tsitsipas.jpeg|—>Мадрид. Циципас на решающем тай-брейке победил Тима, теннисист из Китая впервые сыграет в третьем круге "Мастерса" на грунте

Источник: btu.org.ua

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