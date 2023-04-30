Мадрид. Шериф победила Гарсию, Бадоса и Саккари поспорят за место в 1/4 финала

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Корашвили вернется в теннис после трансплантации костного мозга
В 2020 году ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом Сегодня 09:53 404
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Мадрид. Киченок и Остапенко уступили в матче первого круга
2023-04/1682792387_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Циципас на решающем тай-брейке победил Тима, теннисист из Китая впервые сыграет в третьем круге «Мастерса» на грунте
2023-04/1682801560_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Лайович обыграл девятую ракетку мира и одержал седьмую победу подряд, Тиафо и Фритц вышли в третий круг
2023-04/1682787308_lajovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua