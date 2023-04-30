Мадрид. Швёнтек и Крейчикова продолжают борьбу за титул

Больше в Теннис
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Мадрид. Зверев выиграл 50-й матч на грунтовых «Мастерсах», Мунар взял реванш у Арналди
2023-04/1682875624_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Пегула и Тревисан встретятся в четвёртом круге
2023-04/1682868089_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко вылетела из большого турнира в Мадриде
Украинка уступила Дарье Касаткиной
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Корашвили вернется в теннис после трансплантации костного мозга
В 2020 году ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом Сегодня 09:53 404