Теннис
Цуренко вылетела из большого турнира в Мадриде
Украинка уступила Дарье Касаткиной
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) вылетела из турнира WTA 1000 в Мадриде. В третьем раунде наша спортсменка уступила в двух партиях Дарье Касаткиной (№8 WTA).
Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина – 4:6, 2:6
Напомним эта игра была пятой между этими теннисистками, Цуренко проиграла уже в третий раз.
В следующем раунде Касаткиной будет противостоять или Вероника Кудерметова или Анастасия Потапова.