Цуренко вылетела из большого турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) вылетела из турнира WTA 1000 в Мадриде. В третьем раунде наша спортсменка уступила в двух партиях Дарье Касаткиной (№8 WTA).

Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина – 4:6, 2:6

Напомним эта игра была пятой между этими теннисистками, Цуренко проиграла уже в третий раз.

В следующем раунде Касаткиной будет противостоять или Вероника Кудерметова или Анастасия Потапова.