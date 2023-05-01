Прага. Сачко пробился в основную сетку турнира

Больше в Теннис
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Прага. Сачко выиграл в первом круге квалификации
2023-02/1675688099_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Давидович Фокина за 3 часа победил седьмую ракетку мира, Алькарас выиграл 25-й матч в сезоне
2023-05/1682917132_davidovich.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Швёнтек и Крейчикова продолжают борьбу за титул
2023-04/1682880933_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Зверев выиграл 50-й матч на грунтовых «Мастерсах», Мунар взял реванш у Арналди
2023-04/1682875624_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua