Сачко сыграет в основной сетке турнира ATP в Праге 198 Фото — gettyimages #Виталий Сачко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко (268) успешно преодолел отбор в основную сетку грунтового челленджера в Праге.

В финале квалификации украинец победил Макса Гаукеса из Нидерландов – 4:6, 6:4, 7:5. Матч длился 2 часа и nbsp; минут. Украинец дважды подал навылет, допустил двойных ошибок и использовал 7 из 15 брейк-пойнтов.

В первом круге Виталий встретится с местным игроком Витом Копржевой. В 2019 году украинец играл против чеха на турнирах ITF и потерпел два поражения.

Партия, Чехия Призовой фонд — €73,000 Квалификация, Финал 01 мая

Виталий Сачко — Макс Гаукес 4:6, 6:4, 7:5

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