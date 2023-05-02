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Теннис

Костюк вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде

Украинка поборется за выход в финал Сегодня 16:10 240 0 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк и Елена-Габриэла Руссе обыграли румынку Монику Никулеску и японку Макото Ниномию в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч длился 1 час и 26 минут. Марта и Елена-Габриэла 2 раза подавали навылет, совершили 1 двойную ошибку и использовали 3 из 6 брейк-пойнтов.

Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Грунт Призовой фонд: $7,652,174 Парный разряд, Четвертьфинал 02 мая

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония)  2:6, 6:2, 10-5

Раньше Свитолина с победы стартовала на турнире WTA 125 во Франции.

Источник: champion.com.ua

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