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Теннис

Мадрид. Бегу во второй раз в сезоне победила Роджерс, Остапенко проиграла в третьем круге

2023-04/1682776853_wta.jpg|—>Мадрид. Бегу во второй раз в сезоне победила Роджерс, Остапенко проиграла в третьем круге

Источник: btu.org.ua

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