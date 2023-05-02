Мадрид. Циципас в трех сетах одолел Баэса, Чжан Чжичжэнь впервые победил игрока топ-20

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Мадрид. Швёнтек встретится с Мартич, Крейчикова и Бадоса не смогли выйти в 1/4 финала
2023-05/1683007473_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Бегу во второй раз в сезоне победила Роджерс, Остапенко проиграла в третьем круге
2023-04/1682776853_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Реус. Ястремская стартует в основной сетке соревнований
2023-05/1682950550_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Штруфф остановил Лайовича, Качин впервые выиграл три матча подряд на турнире ATP
2023-05/1682950315_cachin.jpg|—> Источник: btu.org.ua