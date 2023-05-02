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Теннис

Мадрид. Швёнтек встретится с Мартич, Крейчикова и Бадоса не смогли выйти в 1/4 финала

2023-05/1683007473_wta.jpg|—>Мадрид. Швёнтек встретится с Мартич, Крейчикова и Бадоса не смогли выйти в 1/4 финала

Источник: btu.org.ua

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