Сачко уступил на старте турнира ATP в Праге 191 Фото — gettyimages #Виталий Сачко

Источник – Чемпион.

Вторая «ракетка» Украины Виталий Сачко уступил чеху Виту Копрживи в первом круге турнира в Праге.

Матч длился 2 часа 45 минут. Украинский теннисист во втором сете вел со счетом 5:4 и имел два матчбола на своей подаче.

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Вит Копржива — Виталий Сачко&5:7, 7:5, 6:2

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