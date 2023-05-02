Свитолина: Пытаюсь подойти к Ролану Гарросу в хорошей форме

Украинка прокомментировала победу над Деспиной Папамихаил 300 #Элина Свитолина

Источник — Большой тенис .

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) намерена набрать хорошую форму перед Ролан Гаррос.

Об этом она рассказала после победы над Деспиной Папамихаил из Греции (152 ) на турнире WTA 125 во Франции.

«Это был хороший матч. Было нелегко, но я довольна тем, как провела второй сет, как смогла вернуться на свой уровень игры. Просто счастлива, что смогла выиграть Я с каждым матчем становлюсь сильнее, стараюсь каждый раз выкладываться на полную Да, первый сет был не очень простым, но впоследствии я заиграла лучше с каждым розыгрышем, со своей стороны второй сет я отыграла действительно хорошо.

Актуально: Свитолина рассказала, почему перестала побеждать — ВИДЕО

Поддержка французских трибун?Я думаю, что она сработала в мою пользу. , я очень благодарна за поддержку Сейчас, когда я возвращаюсь в игру и начинаю все с нуля, что нелегко, она действительно мне нужна.

— Элина Свитолина: обзор матча

Каждый раз как я выхожу на корт, я хочу победить, хочу вернуть это ощущение, когда выиграешь матчи, выиграешь турниры. В моей голове всегда присутствуют самые высокие цели, но сейчас мне нужно разбить все на отдельные шаги. Собираюсь ли на Ролан Гаррос? Да, я планирую там выступить и пытаюсь подойти к нему в хорошей форме», – сказала Свитолина.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!