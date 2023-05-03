Матч длился 1 час 55 минут 296 Фото: Getty Images #Даяна Ястремская

– Чемпион.

Даяна Ястремская (149) победила испанку Сару Соррибес-Тормо (102) на старте турнира WTA 125 в Реусе, Испания.

Матч длился 1 час 55 минут и завершился со счетом 7: 6(5), 6:3.

Ястремская не выполнила ни одной подачи навылет, не допускала двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейкпойнтов.

Catalonia Open — WTA 125 Реус, Испания Грунт Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 3 мая

Даяна Ястремская (Украина) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 7:6(5), 6:3

В следующем раунде Ястремская встретится с победительницей пары рахимовой — блиночная, представляющая Россию (террористическое государство).

Накануне Костюк вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде.

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