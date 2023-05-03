Теннис
Ястремская с победы стартовала на турнире WTA 125 в Испании
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 19:11 293 1 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская
Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) победила испанку Сару Соррибес-Тормо (102) в первом круге грунтового турнира WTA 125 в испанском Реусе.
Матч длился 1 час 55 минут. Ястремская ни разу не подала навылет и не допускала двойных ошибок.
Во втором круге Даяна сыграет против победительницы матча Камилла Рахимова — Анна Блинкова.
Catalonia Open — WTA 125 < em>Реус, Испания Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 03 мая
Даяна Ястремская (Украина) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 7:6(5), 6:3
Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.
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