Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции

Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира 489 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник .

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) обыграла Исалин Бонавентюр (84) из Бельгии во втором круге турнира WTA 125 во Франции.

Матч длился 2 часа и 23 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Соперницей украинки в четвертьфинале будет француженка Леолья Жанжан (137).

L'Open 35 de Saint Malo — WTA 125 Сен-Мало, Франция Грунт Призовой фонд: $115,000 Второй круг, 03 мая

Элина Свитолина (Украина) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) — 2:6, 6: 4, 7:6

Напомним, в первом круге украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции (152).

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!