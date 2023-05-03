Теннис
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира Сегодня 18:39 489 1 Фото — gettyimages #Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) обыграла Исалин Бонавентюр (84) из Бельгии во втором круге турнира WTA 125 во Франции.
Матч длился 2 часа и 23 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Соперницей украинки в четвертьфинале будет француженка Леолья Жанжан (137).
L'Open 35 de Saint Malo — WTA 125 Сен-Мало, Франция Грунт Призовой фонд: $115,000 Второй круг, 03 мая
Элина Свитолина (Украина) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) — 2:6, 6: 4, 7:6
Напомним, в первом круге украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции (152).
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