Теннис
Ястремская победила россиянку по пути в четвертьфинал турнира WTA 125 в Испании
Ястремская впервые с июня 2022 года вышла в четвертьфинал турнира WTA Сегодня 21:37 148 0 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) победила россиянку Анну Блинкову (64) во втором круге почвенного турнира WTA 125 в испанском Реусе.
Двухсетовый матч длился 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:5. Украинка трижды подала навылет и допустила 2 двойных ошибок.
Для Ястремской это первый выход в 1/4 финала турнира WTA за последние 11 месяцев. В последний раз она доходила до этой стадии в июне 2022 года на турнире WTA 250 в Бирмингеме.
В следующем круге украинка сыграет против Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Catalonia Open — WTA 125 $115,000 Второй круг, 04 мая
Даяна Ястремская (Украина) — Анна Блинкова 6:4, 7:5
Раньше Свитолина  ;вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.
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