Ястремская победила россиянку по пути в четвертьфинал турнира WTA 125 в Испании

Ястремская впервые с июня 2022 года вышла в четвертьфинал турнира WTA 148 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) победила россиянку Анну Блинкову (64) во втором круге почвенного турнира WTA 125 в испанском Реусе.

Двухсетовый матч длился 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:5. Украинка трижды подала навылет и допустила 2 двойных ошибок.

Для Ястремской это первый выход в 1/4 финала турнира WTA за последние 11 месяцев. В последний раз она доходила до этой стадии в июне 2022 года на турнире WTA 250 в Бирмингеме.

В следующем круге украинка сыграет против Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Catalonia Open — WTA 125 $115,000 Второй круг, 04 мая

Даяна Ястремская (Украина) — Анна Блинкова 6:4, 7:5

Раньше Свитолина ;вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.

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