Снегирь вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании

Украинка сыграет в четвертьфинале 221

Источник — Чемпион

Украинская теннисистка Дарья Снигирь выступит в четвертьфинале турнира ITF в Тосса де-Мар.

В матче второго круга украинка обыграла румынку Арину Габриэлу Василеску (562) — 6:2, 7:6 (7:1).

В 1/4 финала Дарья встретится с победительницей противостояния Юдит Перельо Сааведра (Испания, 1093) — Михаэла Джакович (Сербия, 1157).

;ITF — W25+H Tossa de Mar& Тосса де Мар, Испания Призовой фонд Второй круг, 04 мая

Дарына Снегирь (Украина, 1) – ndash; Арина Василеску (Румыния, Q) 6:2, 7:6(1)

Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.

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