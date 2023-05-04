Теннис
Снегирь вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании
Украинка сыграет в четвертьфинале Сегодня 17:14 221 0< /span> Фото — gettyimages #Дарына Снегирь
Источник — Чемпион
Украинская теннисистка Дарья Снигирь выступит в четвертьфинале турнира ITF в Тосса де-Мар.
В матче второго круга украинка обыграла румынку Арину Габриэлу Василеску (562) — 6:2, 7:6 (7:1).
В 1/4 финала Дарья встретится с победительницей противостояния Юдит Перельо Сааведра (Испания, 1093) — Михаэла Джакович (Сербия, 1157).
  ;ITF — W25+H Tossa de Mar& Тосса де Мар, Испания Призовой фонд Второй круг, 04 мая
Дарына Снегирь (Украина, 1) – ndash; Арина Василеску (Румыния, Q) 6:2, 7:6(1)
Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.
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