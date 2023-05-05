Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Испании

Ястремская впервые с марта 2022 года вышла в полуфинал турнира WTA 3 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) победила Жиль Тайхманн (30) из Швейцарии в четвертьфинале грунтового турнира WTA 125 в испанской Реусе.

Двухсетовый матч длился 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 7:5, 7:6. Украинка однажды подала навылет и допустила 2 двойных ошибок.

Для Ястремской это первый выход в 1/2 финала турнира WTA с марта 2022 года.

Ястремская в полуфинале сыграет против американки Элизабет Мандлик .

Catalonia Open — WTA 125 Реус, Испания Призовой фонд — $115,000 1/4 финала, 05 мая

Даяна Ястремская (Украина) — Жиль Тайхманн(Швейцария) — 7:5, 7:6

Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!