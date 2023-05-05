Мадрид. Швёнтек одержала пятую победу подряд, Андрееску вернулась на корт после месячной паузы

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Ястремская победила россиянку по пути в четвертьфинал турнира WTA 125 в Испании
Ястремская впервые с июня 2022 года вышла в четвертьфинал турнира WTA Сегодня 21:37 148...
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Снегирь вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании
Украинка сыграет в четвертьфинале Сегодня 17:14 221 0< /span> Фото — gettyimages #Дарына Снегирь...
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Мадрид. Циципас вышел в четвертьфинал и дальше сыграет против «лаки лузера»
2023-05/1683090953_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Чорич остановил «лаки лузера» Альтмайера и впервые сыграет в полуфинале «Мастерса» на грунте
2023-05/1683172822_coric.jpeg|—> Источник: btu.org.ua