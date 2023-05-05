Мадрид. Швёнтек разгромила Кудерметову и сыграет в финале против Соболенко

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Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 5 мая
2023-04/1681995779_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Рим. Молчанов и Голубев будут бороться за парный титул
2023-04/1682688240_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Швёнтек одержала пятую победу подряд, Андрееску вернулась на корт после месячной паузы
2023-04/1682716267_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская победила россиянку по пути в четвертьфинал турнира WTA 125 в Испании
Ястремская впервые с июня 2022 года вышла в четвертьфинал турнира WTA Сегодня 21:37 148...