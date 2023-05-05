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Теннис

Мадрид. Швёнтек разгромила Кудерметову и сыграет в финале против Соболенко

2023-05/1683263252_swiatek.jpeg|—>Мадрид. Швёнтек разгромила Кудерметову и сыграет в финале против Соболенко

Источник: btu.org.ua

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