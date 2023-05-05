Снегирь вышла в полуфинал турнира ITF в Испании

Украинка в трех сетах обыграла Михаэлу Джакович из Сербии 312 #Дарина Снегирь

Джерело Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигирь в четвертьфинале турнира ITF у Тосса де-Мар обыграла Михаэлу Джакович из Сербии.

Трехсетовый матч завершился со счетом -4:6, 6:4, 6:4.

В полуфинале Снегирь сыграет против Джорджины Гарсии Перес из Испании.

ITF — W25+H Tossa de Mar Тосса де Мар, Испания Призовой фонд 1/4 финала, 05 мая Дарина Снигирь (Украина, 1) – Михаэла Джакович (Сербия) 4:6, 6:4, 6:4

Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.

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