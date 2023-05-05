Теннис
Снегирь вышла в полуфинал турнира ITF в Испании
Украинка в трех сетах обыграла Михаэлу Джакович из Сербии Сегодня 17:53 312 0 #Дарина Снегирь
Джерело Чемпион.
Украинская теннисистка Дарья Снигирь в четвертьфинале турнира ITF у Тосса де-Мар обыграла Михаэлу Джакович из Сербии.
Трехсетовый матч завершился со счетом -4:6, 6:4, 6:4.
В полуфинале Снегирь сыграет против Джорджины Гарсии Перес из Испании.
ITF — W25+H Tossa de Mar Тосса де Мар, Испания Призовой фонд 1/4 финала, 05 мая
Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.
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