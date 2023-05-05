Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во Франции

Свитолина сыграет в полуфинале турнира 428 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) обыграла представительницу Франции Леолии Жанжан (137) в 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 во Франции.

Матч длился 59 минут. Свитолина 5 раз подала навылет, совершила 3 ​​двойные ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Соперницей украинки в полуфинале будет американка Слоун Стивенс (48).

L’Open 35 de Saint Malo — WTA 125 Сен-Мало, Франция Грунт Призовой фонд: $115,000 1/4 финала, 05 мая

Элина Свитолина (Украина) — Леолия Жанжан (Франция) – 6:3, 6:1

Напомним, в первом круге украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции (152), а во втором круге дожала Исалин Бонавентюр.

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