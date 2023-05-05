Теннис
Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во Франции
Свитолина сыграет в полуфинале турнира Сегодня 20:26 428 1 Фото — gettyimages #Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) обыграла представительницу Франции Леолии Жанжан (137) в 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 во Франции.
Матч длился 59 минут. Свитолина 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.
Соперницей украинки в полуфинале будет американка Слоун Стивенс (48).
L’Open 35 de Saint Malo — WTA 125 Сен-Мало, Франция Грунт Призовой фонд: $115,000 1/4 финала, 05 мая
Элина Свитолина (Украина) — Леолия Жанжан (Франция) – 6:3, 6:1
Напомним, в первом круге украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции (152), а во втором круге дожала Исалин Бонавентюр.
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