Ястремская уступила в полуфинале турнира WTA 125 в Испании

Матч длился 2 часа 15 минут 211 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Даяна Ястремская (149) уступила американке Элизабет Мандлик (147) в полуфинале турнира WTA 125 в Реусе, Испания.

Матч длился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 5:7, 6:4, 4:6.

Ястремская выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 ​​двойных ошибок, использовав 4 из 10 брейкпойнтов.

Catalonia Open — WTA 125 Реус, Испания Призовой фонд — $115,000 1/2 финала, 06 мая

Даяна Ястремская (Украина) — Элизабет Мандлик (США) 5:7, 6:4, 4:6< /p>

Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции.

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