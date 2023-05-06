Костюк уступила в полуфинале турнира WTA в Мадриде

Марта Костюк завершила выступления в парном разряде турнира в Мадриде 682 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Рус уступили американкам Кори Гауфф и Джессике Пегули в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч длился 1 час и 49 минут. Марта и Елена-Габриэла 1 раз подавали навылет, совершили 12 двойных ошибок и использовали 5 из 13 брейкпойнтов.

Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Грунт text-align: center;»>Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) 7:5, 7:6

Ранее Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта! /strong>