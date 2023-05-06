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Теннис

Мадрид. Штруфф стал первым «лаки-лузером», который вышел в финал турнира ATP 1000

2023-05/1683320106_atp.jpg|—>Мадрид. Штруфф стал первым "лаки-лузером", который вышел в финал турнира ATP 1000

Источник: btu.org.ua

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