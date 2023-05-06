Мадрид. Штруфф стал первым «лаки-лузером», который вышел в финал турнира ATP 1000

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Костюк уступила в полуфинале турнира WTA в Мадриде
Марта Костюк завершила выступления в парном разряде турнира в Мадриде Вчера 16:38 682 1...
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Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во Франции
Свитолина сыграет в полуфинале турнира Сегодня 20:26 428 1 Фото — gettyimages #Элина Свитолина...
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Мадрид. Именинник Алькарас выиграл десятый матч подряд и вновь будет бороться за титул на домашнем «Мастерсе»
2023-05/1683308576_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь вышла в полуфинал турнира ITF в Испании
Украинка в трех сетах обыграла Михаэлу Джакович из Сербии Сегодня 17:53 312 0 #Дарина...