Мадрид. Швёнтек уступила в финальном матче турнира

Больше в Теннис
-
Снегирь уступила в полуфинале турнира ITF в Испании
Украинка не смогла выйти в финал турнира Сегодня 16:25 284 1 Фото — gettyimages...
-
Ястремская уступила в полуфинале турнира WTA 125 в Испании
Матч длился 2 часа 15 минут Сегодня 14:51 211 1 #Даяна Ястремская Источник —...
-
Надаль снялся с турнира в Риме
В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор.
-
Мадрид. Штруфф стал первым «лаки-лузером», который вышел в финал турнира ATP 1000
2023-05/1683320106_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua