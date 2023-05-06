Надаль снялся с турнира в Риме

В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор. 467 Фото — gettyimages #Рафаэль Надаль Источник — Чемпион.

22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с открытого чемпионата Италии по теннису.

Об этом рассказал сам теннисист.

«Привет всем! Мне очень жаль сообщать о том, что я не смогу сыграть в Риме. Вы все знаете, как мне больно пропускать еще один турнир, ознаменовавший мою профессиональную и личную карьеру заведующей любовью и поддержкой итальянских тиффози» , — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Раньше Надаль впервые с 2005 года выпал из топ-10 мирового рейтинга.