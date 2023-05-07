Экс-ан-Прованс. Маррей обыграл четырех французов на пути в финал и сыграет за титул против Пола

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Мадрид. Швёнтек уступила в финальном матче турнира
2023-05/1683401232_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь уступила в полуфинале турнира ITF в Испании
Украинка не смогла выйти в финал турнира Сегодня 16:25 284 1 Фото — gettyimages...
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Ястремская уступила в полуфинале турнира WTA 125 в Испании
Матч длился 2 часа 15 минут Сегодня 14:51 211 1 #Даяна Ястремская Источник —...
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Надаль снялся с турнира в Риме
В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор.