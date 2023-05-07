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Теннис

Мадрид. Алькарас в трехсетовом поединке победил «лаки лузера» Штруффа и выиграл свой четвертый «Мастерс»

2023-05/1683488126_alcaraz.jpeg|—>Мадрид. Алькарас в трехсетовом поединке победил "лаки лузера" Штруффа и выиграл свой четвертый "Мастерс"

Источник: btu.org.ua

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