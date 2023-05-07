Мадрид. Алькарас в трехсетовом поединке победил «лаки лузера» Штруффа и выиграл свой четвертый «Мастерс»

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Ястремская будет выступать в отборе турнира WTA 1000 в Риме
Украинка начнет с квалификации.
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Сен-Мало. Стивенс стала новой чемпионкой турнира
2023-05/1683475515_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Реус. Кырстя победила Мандлик в финальном матче
2023-05/1683464065_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Юбилейный титул для Алькараса или дебютный трофей для «лаки лузера» Штруффа: превью финального матча на «Мастерсе» в Мадриде
2023-05/1683455939_madrid-final-h2h2-2023.jpg|—> Источник: btu.org.ua