Сен-Мало. Стивенс стала новой чемпионкой турнира

Больше в Теннис
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Реус. Кырстя победила Мандлик в финальном матче
2023-05/1683464065_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Юбилейный титул для Алькараса или дебютный трофей для «лаки лузера» Штруффа: превью финального матча на «Мастерсе» в Мадриде
2023-05/1683455939_madrid-final-h2h2-2023.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 27 апреля
2023-04/1681466562_itf.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Экс-ан-Прованс. Маррей обыграл четырех французов на пути в финал и сыграет за титул против Пола
2023-05/1683389465_murray.jpeg|—> Источник: btu.org.ua