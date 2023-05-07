Юбилейный титул для Алькараса или дебютный трофей для «лаки лузера» Штруффа: превью финального матча на «Мастерсе» в Мадриде

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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 27 апреля
2023-04/1681466562_itf.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Экс-ан-Прованс. Маррей обыграл четырех французов на пути в финал и сыграет за титул против Пола
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Мадрид. Швёнтек уступила в финальном матче турнира
2023-05/1683401232_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь уступила в полуфинале турнира ITF в Испании
Украинка не смогла выйти в финал турнира Сегодня 16:25 284 1 Фото — gettyimages...