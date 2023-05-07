Ястремская будет выступать в отборе турнира WTA 1000 в Риме

Теннисистка из Украины Даяна Ястремская (№149 WTA) будет играть отборочном раунде турнира WTA 1000, который примет итальянская столица, Риме, с 8 по 21 мая.

Соперницей Ястремской в первом раунде будет представительница Франции Леолия Жанжан (№137 WTA).

Ранее Даяна всего два раза выступала на этом турнире в Риме. В 2019 году она уступила в первом круге основы, а в 2020-м — дошла до третьего круга, где уступила Симоне Халеп.