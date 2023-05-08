Ястремская вышла во второй круг квалификации турнира в Риме

Француженка Леолия Жанжан снялась с поединка 65 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Даяна Ястремская (158) обыграла Леолию Жанжан (125) в первом круге квалификации турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

Француженко снялась с поединка после первого сета — 7:5.< /p> Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Рим, Италия Грунт Призовой фонд — $3,572,618 Квалификация, Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Леолия Жанжан (Франция) — 7:5, отказ

< p>В следующем раунде украинка встретится с Ребеккой Масаровой из Испании.

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