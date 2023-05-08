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Теннис

Крутых проиграл россиянину на старте квалификации Мастерса в Риме

Матч длился 1 час 14 минут Сегодня 20:46 229 0 #Крутых

Источник — Чемпион.

Алексей Крутых (177) уступил россиянину Александру Шевченко (93) на старте квалификации ATP Masters 1000 в Риме.

Матч длился 1 час 14 минут и завершился со счетом 4:6, 2 :6.

Крутых выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку.

Internazionali BNL d’Italia — ATP Masters 1000 Рим, Италия > Грунт& Призовой фонд — €8,637,966 Квалификация, Первый круг

Алексей Крутых (Украина) — Александр Шевченко (страна террорист) 4:6, 2:6

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Источник: champion.com.ua

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