Маутгаузен. Марченко не доиграл матч финального раунда квалификации

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Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 10:40 286981 2 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 8 мая
2023-04/1682325211_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Свитолина с боями уступила Стивенсу в полуфинале турнира WTA 125 во Франции
Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира 06.05.
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Рим. Ястремская получила соперницу в квалификации
2023-05/1683470640_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua