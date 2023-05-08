Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 8 мая

Больше в Теннис
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Свитолина с боями уступила Стивенсу в полуфинале турнира WTA 125 во Франции
Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира 06.05.
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Рим. Ястремская получила соперницу в квалификации
2023-05/1683470640_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Крутых дебютирует в квалификации «Мастерса»
2023-05/1683474647_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Экс-ан-Прованс. Маррей победил лидера посева и выиграл первый титул на «челленджере» с 2005 года
2023-05/1683483748_murray.jpg|—> Источник: btu.org.ua