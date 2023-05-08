Рим. Крутых дебютирует в квалификации «Мастерса»

Больше в Теннис
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Экс-ан-Прованс. Маррей победил лидера посева и выиграл первый титул на «челленджере» с 2005 года
2023-05/1683483748_murray.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Алькарас в трехсетовом поединке победил «лаки лузера» Штруффа и выиграл свой четвертый «Мастерс»
2023-05/1683488126_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская будет выступать в отборе турнира WTA 1000 в Риме
Украинка начнет с квалификации.
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Сен-Мало. Стивенс стала новой чемпионкой турнира
2023-05/1683475515_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua