Рим. Крутых проиграл в стартовом матче квалификации

Больше в Теннис
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Ястремская вышла во второй круг квалификации турнира в Риме
Француженка Леолия Жанжан снялась с поединка Сегодня 21:31 65 0 #Даяна Ястремская Источник —...
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Самсонова: 90% украинских игроков со мной не здороваются
Сегодня 18:02 269 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/8577b79c772e20e961b0200f186339b6.
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Прага. Сачко не смог выйти в основную сетку турнира
2023-05/1683537199_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Маутгаузен. Марченко не доиграл матч финального раунда квалификации
2023-05/1683539695_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua