Самсонова: 90% украинских игроков со мной не здороваются

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Источник — sportface.it.

Украинские теннисисты почти не здороваются с представителями россии.

Об этом рассказала российская теннисистка Людмила Самсонова (16), представляющая Италию.

«Скажу Честно, 90% украинских игроков со мной не здороваются.Меня это не затрагивает, это понятно, потому что их страну бомбят.Считаю, спорт и политика должны быть разделены.В конце концов, мы люди и только игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живем в России.

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Ставлю себя на их место и представляю , как это может быть трудно. Мы пытались использовать теннис для объединения, тогда мы много предлагали WTA и ATP, но все предложения были отклонены. Вокруг много ненависти, но не обвиняю их», — сказала Самсонова.

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