Свитолина с боями уступила Стивенсу в полуфинале турнира WTA 125 во Франции

Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира 2148 Фото — gettyimages #Элина Свитолина, #Светолина Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) уступила американке Слоун Стивенс (48) в 1/2 финала грунтового турнира WTA 125 во Франции.

Матч длился 2 часа и 20 минут. Свитолина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Отметим, что для теннисисток это была пятая встреча (3-2 в пользу Стивенса). В последний раз они играли друг против друга в финале Итогового турнира-2018, где победила Свитолина.

L’Open 35 de Saint Malo — WTA 125 Сен-Мало, Франция Грунт Призовой фонд: $115,000 1/2 финала, 06 мая

Слоун Стивенс (США) — Элина Свитолина (Украина) 7:5, 7:6 (5)

Напомним, в первом круге украинка обыграла Деспину Папамихаил ;из Греции, во втором круге дожала Исалин Бонавентюр, а в четвертьфинале переиграла француженку Леолию Жанжан.

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