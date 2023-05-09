Калинина сыграет с россиянкой во втором круге WTA 1000 в Риме

240 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0a5b12bb68623803362a6561d3b4b3e0.jpg» /> #Ангелина Калинина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) на стадии 1/32 финала открытого чемпионата Италии сыграет с представительницей страны-террориста Анной Блинковой (№73 WTA).< /p>

Блинкова в предварительном раунде победила египтянку Маяр Шериф (2:6, 6:2, 6:3).

К настоящему времени Калинина и Блинкова провели между собой шесть очных встреч. Счет в противостоянии 1:5 не в пользу украинки.

Седьмой матч состоится в четверг, 11 мая. Начало — не ранее 12.00.

Раньше Ястремская уверенно вышла в основу турнира в Риме.