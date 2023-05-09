Рейтинг ATP. Алькарас в одном матче от возвращения на первое место, Штруфф обновил свой личный рекорд, после выхода в финал в Мадриде

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По итогам «Мастерса» в Мадриде в топ-10 произошло лишь одно изменение — Тэйлор Фритц обошел Феликса Оже-Альяссима, поднявшись на 9-е место.

Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, если примет участие на турнире в Риме, который пройдет в следующие две недели. Таким образом испанец может получить первый номер посева на Ролан Гаррос.

Финалист «Мастерса» в Мадриде Ян-Леннард Штруфф обновил свой личный рекорд, впервые поднявшись на 28-е место. Напомним, что немец стал первым «лаки лузером», сыгравшим в финале «Мастерса».

ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 08.05.2023):

1. Новак Джокович (Сербия) — 6 775 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6 770 очков

3. Даниил Медведев (-) — 5 330 очков

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 165 очков

5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 015 очков

6. Андрей Рублев (-) — 4 190 очков

7. Хольгер Руне (Дания) — 3 865 очков

8. Янник Синнер (Италия) — 3 525 очков

9. Тэйлор Фритц (США) — 3 380 очков

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 235 очков

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

28. Ян-Леннард Штруфф (+37)

35. Бен Шелтон (+3)

38. Бернабе Сапата Миральяс (+4)

69. Чжан Чжичжэнь (+30)

85. Люка ван Аш (+1)

93. Александр Шевченко (+3)

99. Маттео Арналди (+6) дебют в топ-100

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